Россияне раскупили билеты на концерт Канье Уэста в «Лужниках» на фейковых сайтах

На фоне слухов о том, что рэпер Канье Уэст приедет с концертом в Россию, люди бросились скупать билеты на фейковых сайтах, сообщает «Москвич Mag».

В Сети ранее появилась информация о том, что известный рэпер решил приехать в Москву под влиянием Гоши Рубчинского, который недавно стал главным дизайнером бренда Уэста Yeezy.

Сегодня появилась информация о том, что Канье Уэст якобы должен выступить в Москве 8 июня, и прилететь он должен с женой Бьянкой Цензори. Однако от самого артиста подтверждений о концерте не поступало. На сайте «Лужников» на 8 июня заявлен концерт рэперов Friendly Thug 52 и Alblak 52.

Организатор концертов мировых звезд Евгений Финкельштейн завил, что не подтверждал приезд Канье Уэста в Москву.

Новость оказалась фейком, сообщил РЕН ТВ создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников. По его словам, у Уэста были планы месяц назад, поэтому информация разошлась. Выступление звезды стоит не менее 5 млн долларов, которые ему никто дать не смог бы.

На фоне этого активизировались мошенники, которые создают фейковые сайты по продаже билетов на несуществующий концерт звезды. Многие россияне, оплатив билеты, просто потеряли деньги.