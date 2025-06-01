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На месте обрушения моста в Брянской области работают 180 спасателей

Спасатели МЧС России в составе команды из 180 человек демонтируют фрагменты моста и освобождают железнодорожные пути в Брянской области, где рухнул мост с движущимся по нему составом, об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства .

180 человек делают все возможное, чтобы как можно скорее устранить последствия происшествия. Спасатели задействовали 60 единиц спецтехники. Также на месте работает два ремонтно-восстановительных поезда и две единицы инженерной техники.

Предварительно известно, что в результате обрушения моста в Брянской области смертельные травмы получили семь человек. Еще 47 пассажиров травмировались, среди них трое — дети. Всем пострадавшим оказали квалифицированную медицинскую помощь.

МЧС России напоминает, что в связи с происшествием открыта горячая линия 8 (4832) 443-112.

Ранее сообщалось, что мост, по которому ехал поезд Москва — Климово, подорвали вечером 31 мая. В итоге состав сошел с рельсов.

Аналогичное происшествие случилось ночью 1 июня в Курской области. Там подорвали мост, по которому двигался грузовой поезд.