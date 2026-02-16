В Москве на Кутузовском проспекте восстановили движение после ДТП с участием двух автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

«Движение на Кутузовском проспекте восстановлено», — говорится в сообщении.

Вечером 15 февраля на Кутузовском проспекте (в районе м. Парк Победы) столкнулись два автомобиля. Движение в сторону области было затруднено.

Ранее дорожная авария произошла на Калужском шоссе в районе улицы 1-й Автопарк в столице, пострадали четыре человека.

