сегодня в 11:01

4 человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Москве

Дорожная авария произошла на Калужском шоссе в районе улицы 1-й Автопарк в столице, пострадали четыре человека, сообщает «112» .

На дороге столкнулись Haval и машина скорой помощи. В итоге пострадали два фельдшера, пациент скорой помощи и водитель легкового авто.

Подробностей происшествия нет.

Ранее в Южно-Сахалинске водитель Lexus устроил ДТП с каретой скорой помощи — он не предоставил преимущество спецтранспорту. В результате машина с медиками и пациенткой опрокинулась.

