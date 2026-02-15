На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием двух автомобилей Происшествия сегодня в 23:04

В Москве на Кутузовском проспекте (в районе м. Парк Победы) произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.