На Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием двух автомобилей
В Москве на Кутузовском проспекте (в районе м. Парк Победы) произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
На место происшествия прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в сторону области затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.
Ранее дорожная авария произошла на Калужском шоссе в районе улицы 1-й Автопарк в столице, пострадали четыре человека.
