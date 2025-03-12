На Кубе утонули двое российских туристов

Российские туристы отдыхали на берегу Атлантического океана на Кубе, когда сильными волнами их утянуло в открытую воду. Спасти мужчину и женщину не удалось, сообщает Mash .

Предварительно установлено, что мужчина и женщина отдыхали на пляже в Варадеро. На опубликованных в Сети кадрах с курорта видно, что сильные волны били по береговой линии. В какой-то момент российских туристов утянуло в глубины Атлантического океана.

Через какое-то время тела погибших достали из воды. Медики пытались их реанимировать, но было уже поздно.

В момент, когда россияне отдыхали на пляже, там были выставлены желтые флаги — знак, предупреждающий об опасных волнах. После того как два человека утонули, на пляже заменили флаги на красные — они запрещают купаться.