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На Кубани четыре человека погибли в результате ДТП

На трассе в Тимашевском районе Краснодарского края столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Авария произошла около семи часов вечера на автодороге «Тимашевск — Кореновск». По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 столкнулся с попутным ВАЗ-2114. После удара автомобиль виновника ДТП выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым Kia.

В результате аварии погибли водитель иномарки — женщина 1982 года рождения, водитель и два пассажира отечественного автомобиля.

Ранее смертельное ДТП произошло в 14:40 на 51-м километре автодороги М-11 «Нева» в городском округе Солнечногорск. Авария унесла сразу три жизни.