На Крымском мосту задержали машину с мощной бомбой

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту. Там выявили автомобиль Chevrolet Volt с мощной бомбой, сообщает ТАСС .

По информации ФСБ машина приехала с территории Украины транзитом через несколько стран. Также были задержаны соучастники этой доставки в Россию.

Это авто пересекло границу с РФ в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Затем на автовозе частного перевозчика планировали доставить в Краснодарский край и передать другому водителю, который уже должен был выехать на ней в Крым и стать невольным террористом-смертником.

Это уже вторая предотвращенная попытка ВСУ совершить теракт на Крымском мосту с начала 2025 года.

