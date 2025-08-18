На Крымском мосту задержали машину с мощной бомбой
Фото - © РИА Новости
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту. Там выявили автомобиль Chevrolet Volt с мощной бомбой, сообщает ТАСС.
По информации ФСБ машина приехала с территории Украины транзитом через несколько стран. Также были задержаны соучастники этой доставки в Россию.
Это авто пересекло границу с РФ в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Затем на автовозе частного перевозчика планировали доставить в Краснодарский край и передать другому водителю, который уже должен был выехать на ней в Крым и стать невольным террористом-смертником.
Это уже вторая предотвращенная попытка ВСУ совершить теракт на Крымском мосту с начала 2025 года.
