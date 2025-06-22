Хочу показать мир: у женщины нашли череп мужа в багаже на Крымском мосту

У жительницы Калининграда в багаже нашли череп мужа, она взяла с собой его останки, чтобы показать мир, сообщает Mash .

Женщина договорилась об этом с супругом при жизни. Когда ее муж умер, то отправилась путешествовать с его скелетом.

Если делать все по закону, то на такие путешествия нужны документы. У туристки они были в порядке, поэтому сотрудники службы досмотра ее пропустили, а не заподозрили в вандализме или черной трансплантации.

Ранее туристам рассказали о правилах и нюансах путешествий в Крым. Так, для поездки в Крым путешественникам следует иметь при себе паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации машины, полис ОСАГО, небольшой запас наличных денег, воды и еды.