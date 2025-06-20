Туристам рассказали о правилах и нюансах путешествий в Крым

Туристический сезон в Крыму стартовал, и полуостров вновь становится одним из самых популярных направлений для отдыха. Добраться до Крыма можно на автомобиле или по железной дороге — оба способа имеют свои преимущества и нюансы, сообщает «Крымская газета» .

Для автомобилистов основными маршрутами остаются трассы М-4 «Дон» и А-291 «Таврида». Из Москвы и центральных регионов удобнее всего ехать по платным участкам М-4, выезжая рано утром, чтобы избежать пробок. Стоимость проезда на легковом автомобиле из Москвы до Крымского моста составляет от 5 до 7,5 тыс. рублей в зависимости от дня недели. Из Краснодарского края оптимальным вариантом остается путь через Крымский мост. Для жителей Воронежской и Ростовской областей удобен сухопутный маршрут через трассу Р-280 «Новороссия» с выходом на Симферополь или Евпаторию.

На маршруте расположено множество заправок, кафе и зон отдыха, а гостиницы вдоль трассы лучше бронировать заранее. Камеры на дорогах фиксируют только поток транспорта, а не нарушения. На административной границе с Крымом действует расширенный КПП, где возможен полный досмотр с ожиданием до 2 часов. Страховые полисы ОСАГО действуют на всем маршруте, КАСКО — частично, детали стоит уточнить у своей страховой компании.

Путешествие на поезде — еще один комфортный способ добраться до Крыма. Прямые рейсы отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска и других городов. Самый популярный маршрут — поезд №7/8 «Таврия» Москва — Симферополь, время в пути составляет около 1,5 суток. В поездах есть кондиционеры, биотуалеты и розетки, а также возможность заказать питание. Из Симферополя легко добраться в любую точку полуострова на автобусе, такси или арендованном автомобиле.

Для поездки в Крым необходимо иметь при себе паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации автомобиля, полис ОСАГО, а также небольшой запас наличных денег, воды и еды.