На контейнеровозе в Красном море произошел взрыв

В Красном море на грузовом судне, следовавшем под флагом Гонконга, произошел взрыв, сообщает RT со ссылкой на Associated Press.

На судне под флагом Гонконга, направлявшемся на север через Красное море, произошел взрыв, после чего начался пожар.

Экипаж покинул судно. Никто не пострадал.

Отмечается, что на борту был «опасный груз». Причины взрыва уточняются.

Ранее российский атомный ледокол «50 лет Победы» зацепил судно «Ямал. Кречет», которому пришел на помощь в Карском море. Момент сближения кораблей попал на видео.