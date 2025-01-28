Опубликованы кадры столкновения ледокола и сухогруза в Карском море

Повреждения, полученные ледоколом «50 лет Победы» в Карском море, попали на фото

Российский атомный ледокол «50 лет Победы» зацепил судно «Ямал. Кречет», которому пришел на помощь в Карском море. Момент сближения кораблей попал на видео, сообщает «112» .

Ледокол должен был провезти сухогруз сквозь льды. Однако он зацепил судно левым бортом при сближении, это было зафиксировано на видео.

В результате ледокол «50 лет Победы» получил повреждения обшивки. В Сети также были опубликованы кадры последствий инцидента. На них видна поврежденная часть ледокола.

К счастью, экипажи кораблей не пострадали, а реакторная установка осталась цела.

В итоге ледокол вызволил судно «Ямал. Кречет» из ловушки льдов. Дальше корабли направились по своим маршрутам.