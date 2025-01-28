Странный инцидент случился с атомным ледоколом на севере России

Российский атомный ледокол поврежден в Карском море у Ямала

Российский атомный ледокол «50 лет Победы» получил повреждения в Карском море, никто не пострадал. Сообщения, что судно врезалось в другой корабль, не соответствуют действительности, сообщает kp.ru со ссылкой на «Атомфлот».

«В суровых условиях Арктики, производя околку, ледокол „50 лет Победы“ получил повреждение обшивки края левого борта. Никто не пострадал», — заявили на предприятии.

После инцидента атомный ледокол не утратил мореходные качества, угроз реакторной установке и системам жизнеобеспечения не зафиксировано. Корабль продолжает штатно функционировать на Северном морском пути, добавили в «Атомфлоте».

В результате инцидента экипаж «50 лет Победы» не пострадал.

Ранее в Сети появилась информация, что в Карском море ледокол якобы врезался в другое судно. Эта информация, по данным «Атомфлота», является недостоверной.