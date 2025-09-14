сегодня в 02:42

На Камчатке за сутки произошло более 60 афтершоков

Более 60 афтершоков магнитудой до 7,4 зафиксировали на Камчатке за сутки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

«За сутки произошли 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь ощущаемых», — говорится в сообщении.

Магнитуда одного из афтершоков составила 7,4. Он ощущался в населенных пунктах силой до шести баллов. Отмечается, что была объявлена угроза цунами.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.