Спустили на тормозах: россиянка уже год ждет наказания для избивших ее сына мужчин

Россиянка Марина (имя изменено) рассказала в своем блоге, что она уже год пытается добиться наказания для троих мужчин, которые сильно избили ее сына-подростка.

Также она заявила, что виновных выгораживают правоохранители, у одного из мужчин мать — судья в суде. где рассматривает это дело.

По ее словам, около года назад подросток на велосипеде врезался в припаркованный автомобиль и скрылся, его нашли и оформили, но владелица машины начала травить мальчика в общедомовом чате. обвинила в произошедшем невиновного и оскорбляла всех подростков неславянской внешности.

Между парнями и женщиной произошел словесный конфликт. А на следующий вечер трое пьяных мужчин, один из которых был соседом владелицы пострадавшего авто, жестоко избили двоих подростков, не став разбираться в ситуации.

Как рассказала Марина, у ее сына перелом челюсти, орбиты глаза, носа, тяжелая черепно-мозговая травма. Ему причинен тяжки вред здоровью. была опасность для жизни.

При этом, как отметила женщина, сначала один из мужчин признался в избиении, а потом заявил, что все было наоборот: его избили подростки. Родители нашли запись из магазина, куда на следующий день заходил изменивший показания и покупал алкоголь, там видно, что следов избиения нет. По ее мнению, следствие намеренно затягивают, а виновные проходят, как свидетели.

Кроме того, отец пострадавшего подростка ходит поговорить к мужчинам, выяснил, кто избил его сына, и началась драка. Теперь муж Марины отбывает за нее наказание, а мужчины находятся на свободе.

