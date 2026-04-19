Публикация числа зверя 666 в соцсетях может считаться пропагандой сатанизма*

Размещение в соцсетях числа 666 могут счесть пропагандой запрещенного и признанного экстремистским в России международного движения сатанизма*, сообщает РИА Новости .

Суды постановили, что интернациональные символы сатанистов* — перевернутый четырехконечный христианский крест, перевернутая пятиконечная звезда (пентаграмма), изображение Бафомета. При этом самыми типичными визуализациями являются вписанная в одинарную или двойную окружность пентаграмма, семеричный знак, в том числе с размещением в композиции Бафомета, числа 666.

За пентаграмму, перевернутый крест, надписи Satan и 666, размещенные в соцсети ВК, воронежца признали виновным в пропаганде экстремистской символики. Его оштрафовали на 1 тыс. рублей.

Кроме того, в Томске в отношении жителя применили административный арест, в спецприемнике она показал татуировки, среди которых были число 666 и нацистские руны на пальцах. После исследования было решено, что три шестерки составляют «число зверя», а оно относится к символике сатанизма*. Задержанному назначили 14 суток административного ареста.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено.

