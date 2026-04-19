В Москве у многодетной матери-одиночки пытаются отобрать Audi по «схеме Долиной»

В Москве у многодетной матери-одиночки пытаются отобрать Audi TT по «схеме Долиной». Иномарка попала к москвичке через цепочку владельцев, но о кабальной сделке первого продавца она не знала, сообщает Baza .

Жительница столицы Яна рассказала, что приобрела немецкую иномарку год назад в кредит за 2,8 млн рублей у перекупщика. Автомобиль был оформлен на его 72-летнюю тетю. Мужчина утверждал, что для его профессии это нормальная схема, поэтому переживать не стоит.

Однако через 3 месяца москвичке неожиданно пришла повестка об отмене сделки. На заседании суда Яна узнала, что 23-летний Максим, который являлся первым владельцем Audi, продал авто за 1 млн рублей по «заданию» лжесиловиков. Машину приобрел перекупщик, который на следующий день перепродал ее своему коллеги, у которого авто купила Яна. Мать Максима оказалась юристкой и решила сама вернуть сыну машину.

Химкинский городской суд Подмосковья оставил автомобиль у Яны, но Московская областная апелляция отменила решение и признала первую сделку кабальной. Предположительно, суд применит двустороннюю реституцию: авто отдадут Максиму, а он должен будет вернуть деньги по цепочке. При этом Яна уверена, что процесс затянется на годы и застопорится на пенсионерке, которой нечем платить.

Мать Максима, не дожидаясь решения суда, объявила Audi в розыск как угнанную и попыталась силой забрать машину. На выезде с парковки Яну заблокировали несколько автомобилей и вызвали полицию, но изъять автомобиль не удалось. Затем к москвичке пришли люди, представившиеся приставами, и потребовали машину, не смогли предоставить документов и ушли.

Яна планирует подать кассацию и оставить машину за собой. По словам женщины, автомобиль для семьи жизненно необходим — она одна растит троих детей, в том числе грудничка и ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

