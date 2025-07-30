На Камчатке выложили видео с последствиями землетрясения в Северо-Курильске

Видео с жуткими последствиями землетрясения в Северо-Курильске в Сахалинской области опубликовал камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН .

На опубликованной записи видны затопленные здания, которые были расположены рядом с берегом. Магнитуда землетрясения составила 8,7.

Для местных жителей объявили угрозу цунами. Людям не рекомендуют подходить к воде в потенциально опасных районах.

Обрушилась стена в одном из детских садов.

Ночью 30 июля в Камчатском крае произошло землетрясение. Оно достигло высокой магнитуды и вызвало угрозу цунами. Через некоторое время его первая волна накрыла побережье Северо-Курильска. Людей эвакуировали на возвышенность, поэтому пострадавших не было. Жители будут ждать там до тех пор, пока не отменят угрозу новой волны цунами.