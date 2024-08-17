На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

сегодня в 23:42

После сильного землетрясения на Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как столб пепла из купола Каран поднялся на высоту восемь километров.

Незадолго до этого у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0.

Эпицентр располагался в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана.

Ранее сообщалось, что после землетрясения у берегов Камчатки идет интенсивный афтершоковый процесс.