На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч
После сильного землетрясения на Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч, пишет SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как столб пепла из купола Каран поднялся на высоту восемь километров.
Незадолго до этого у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0.
Эпицентр располагался в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана.
Ранее сообщалось, что после землетрясения у берегов Камчатки идет интенсивный афтершоковый процесс.