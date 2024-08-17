Губернатор Камчатки: вероятность сильного подземного толчка низкая

сегодня в 23:24

После землетрясения у берегов Камчатки идет интенсивный афтершоковый процесс, вероятность сильного подземного толчка достаточно низкая, сообщил губернатор Владимир Солодов в своем Telegram-канале.

«По сообщениям сейсмологов сейчас идет активный афтершоковый процесс, по оценкам ученых вероятность сильного толчка низкая», — написал он.

Солодов добавил, что местные жители могут сообщать информацию о последствиях землетрясения на горячую линию. «Если вам требуется помощь, сразу звоните 112», — отметил он.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0.

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 6 километров. Эпицентр располагался в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. По данным МЧС, угрозы цунами нет.

Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания после землетрясения.