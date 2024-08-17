На Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 7,0
В Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,0, сообщается на сайте регионального филиала Геофизической службы РАН.
Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 6 километров.
Эпицентр располагался в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана.
В ГУ МЧС по Камчатке сообщили, что ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе силой до от 5 до 7 баллов.
Сейчас оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания.
Отмечается, что угрозы цунами нет.
Ранее у побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6.