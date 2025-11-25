На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
Фото - © Игорь Шпиленок, CC BY-SA 3.0,/Wikipedia.org
Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке. Столб дыма поднялся на высоту 5 км, а шлейф пепла протянулся на 54 км, сообщает Baza.
Геологи фиксируют повышенную сейсмоактивность и угрозу схода раскаленных лавин. Хотя и наблюдается выпадение пепла, извержение еще будет продолжаться.
Сотрудники МЧС предупредили жителей и туристов об опасности посещения территории вблизи вулкана. Особую осторожность стоит обратить населенным пунктам Быстринского, Усть-Камчатского и Мильковского муниципальных округов.
Ранее в северо-восточной части Эфиопии зафиксировано пробуждение вулкана Хейли-Губби, который, по данным VolcanoDiscovery, находился в спящем состоянии более 10 тысячелетий. Он является частью горной цепи в регионе Афар и находится примерно в 15 км к юго-востоку от постоянно активного вулкана Эртале.
