«Мощный взрыв при извержении»: вулкан проснулся спустя 10 тысяч лет в Эфиопии

В северо-восточной части Эфиопии зафиксировано пробуждение вулкана Хейли-Губби, который, по данным VolcanoDiscovery, находился в спящем состоянии более 10 тысячелетий, сообщает РИА Новости .

Вулкан Хейли-Губби является частью горной цепи в регионе Афар и находится примерно в 15 километрах к юго-востоку от постоянно активного вулкана Эртале.

Согласно информации, полученной со спутников, извержение началось в воскресенье в 08:30 по московскому времени и сопровождалось выбросом огромного столба пепла, который достиг высоты 10-15 километров и распространился над юго-западной областью Аравийского полуострова.

Эфиопская телерадиовещательная компания FMC подтвердила информацию о вулканической деятельности в зоне Эртале. Очевидцы описывают взрыв, сопутствовавший извержению, как исключительно мощный по силе и звуку.

Вулканолог Саймон Карн отметил в социальной сети, что за всю эпоху голоцена, начавшуюся более 11 тысяч лет назад, в истории Хейли-Губби отсутствуют какие-либо признаки извержений.

