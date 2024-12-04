На Камчатке медсестры напоили новорожденного младенца ВИЧ-молоком

В Камчатском крае сотрудниц роддома обвинили в заражении ВИЧ семимесячного ребенка. По словам матери, медсестры накормили новорожденную молоком зараженной женщины, сообщает Mash .

Инцидент произошел в роддоме Петропавловска-Камчатского. Девочка родилась на 32-й недели, поэтому была помещена в специальный бокс. Маму к малышке не подпускали и кормили из бутылочки. При этом еще при оформлении женщину предупредили, что в отделении роддома есть матери с ВИЧ.

В течение следующих четырех лет девочка росла слабой и постоянно болела. Осенью ее отправили в Москву на удаление доброкачественной сосудистой опухоли, однако перед операцией выяснилось, что у ребенка ВИЧ.

Родители уверяют, что дочь заразили в роддоме, так как они здоровы. Медсестры могли перепутать бутылочки с материнским молоком, которые хранились в одном холодильнике.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В настоящее время ситуация находится под контролем прокуратуры и министерства здравоохранения.