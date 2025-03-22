На юго-западе Нигера террористы убили 44 мирных жителя

Происшествия

Террористы убили 44 мирных жителя на юго-западе Нигера. В стране объявили трехдневный национальный траур, сообщает РИА Новости.

По данным министерства внутренних дел страны, атака была совершена против мечети в деревне Фонбита.

«…террористы совершили варварскую атаку против мечети», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что не менее 13 человек умерли в давках, которые произошли на рождественских празднованиях в Нигерии. Погибли, в том числе четверо детей.