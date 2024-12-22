Минимум 13 человек погибли в давках на Рождество в Нигерии

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AP: 13 человек умерли в давках на рождественских празднованиях в Нигерии

Не менее 13 человек умерли в давках, которые произошли на рождественских празднованиях в Нигерии. Погибли, в том числе четверо детей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Associated Press.

Первая смертельная давка произошла в нигерийском городе Майтама. 10 жителей скончались рядом с католической церковью Святой Троицы.

Люди начали толкаться из-за того, что пытались пробраться в помещение до времени его открытия. Почти тысячу человек эвакуировали.

Еще три нигерийца умерли на праздновании, которое произошло в городе Окия. Он находится на юго-востоке штата страны Анамбра.

Ранее в аэропорту Кольцо в Екатеринбурге крикнули про бомбу. Из-за ложной информации началась давка в зонах паспортного и таможенного контроля. Два человека упали и получили травмы.