Давка и 2 пострадавших: крик о бомбе испугал пассажиров аэропорта Екатеринбурга

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Ложный крик о бомбе в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге привел к панике и давке

Минувшей ночью в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге произошла давка в зонах паспортного и таможенного контроля, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Из-за этого два человека упали и травмировались. Пострадавшим оперативно оказали медпомощь сотрудники здравпункта.

Погранслужбе понадобилось несколько минут для восстановления порядка. Аэропорт работает в штатном режиме.

Сейчас специалисты разбираются в причинах, которые спровоцировали возникшую ситуацию, выясняют, были ли это преднамеренные действия.

Ранее СМИ писали, что паника и давка случились после ложного крика о бомбе и последовавших после него хлопков.