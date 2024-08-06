Давка и 2 пострадавших: крик о бомбе испугал пассажиров аэропорта Екатеринбурга
Ложный крик о бомбе в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге привел к панике и давке
Фото - © Международный аэропорт «Кольцово»/Владислав Фальшивомонетчик. Собственная работа, wikipedia.org
Минувшей ночью в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге произошла давка в зонах паспортного и таможенного контроля, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Из-за этого два человека упали и травмировались. Пострадавшим оперативно оказали медпомощь сотрудники здравпункта.
Погранслужбе понадобилось несколько минут для восстановления порядка. Аэропорт работает в штатном режиме.
Сейчас специалисты разбираются в причинах, которые спровоцировали возникшую ситуацию, выясняют, были ли это преднамеренные действия.
Ранее СМИ писали, что паника и давка случились после ложного крика о бомбе и последовавших после него хлопков.