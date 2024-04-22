На хлебокомбинате в Подольске произошла драка на батонах

На подольском хлебокомбинате произошла массовая драка. Сотрудники решили выяснить отношения прямо на производстве, сообщает Telegram-канал «Москва на максималках» .

На опубликованных кадрах видно, что изначально конфликт возник между двумя мужчинами. Один из них взял большой поднос с батонами и швырнул в оппонента.

Тут же к драке подключились остальные работники. Потасовка длилась несколько минут. В ней даже была задействована женщина, которая пыталась разнять разъяренных мужчин. Причина конфликта пока неизвестна.

Ранее массовая драка случилась после боя иранца Али Хейбати с представителем Армении Аркадием Осипяном на турнире по смешанным единоборствам (ММА) организации Hardcore в Москве. Группа людей начала избивать Осипяна. Также иранец во время турнира ударил ногой выносившую таблички с раундами ринг-герл.