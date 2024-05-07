На Херсоне задержали сотрудника МЧС, завербованного Киевом

сегодня в 18:56

В селе Каиры Херсонской области спецслужбы задержали сотрудника МЧС 1987 года рождения по делу о сотрудничестве с военной разведкой Украины, сообщает ТАСС .

В июле 2022 года завербованный украинский агент хранил в своем доме самодельные взрывные устройства для совершения диверсий на территории Херсонской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

В данный момент следователи устанавливают причастных к преступлению лиц и все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина 1980 года рождения, который по указанию украинских спецслужб пытался подорвать здания двух судов в Тамбове. Возбуждено уголовное дело.