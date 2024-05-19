В России взлетели цены на организацию свадеб

В России предстоящим летом свадьбы могут подорожать на 30-50%. Россияне перестали планировать церемонию заранее и приглашать большое количество друзей и родственников, сообщает Mash .

По словам организаторов торжеств, до этого стоимость нормальной свадьбы с учетом заранее забронированной даты в ЗАГСе составляла около 1 млн рублей. Однако в настоящее время россияне стали спонтаннее и обращаются в свадебные агентства с просьбой организовать праздник в максимально короткие сроки.

Именно это и стало причиной значительного увеличения стоимости торжества. Сегодня свадьба в кругу близких обойдется молодоженам в 1,3-1,5 млн рублей.

Самой затратной частью праздника остается банкет, на который уходит около 40% всего бюджета. Затем идут фотографы, видеооператоры, стилисты, ведущие и полиграфисты, чей прайс вырос на 30%. Еще на 5-13% подорожали свадебные наборы, букеты, обручальные кольца и алкоголь.

Ранее психолог Елена Чудова посоветовала молодоженам устраивать праздник на свои деньги, чтобы избежать разногласий. Специалист напомнила, что организация свадьбы — долгий и сложный процесс, но воспоминания об этом дне будут жить долго.