Психолог Чудова: свадьбу лучше устроить на свои деньги во избежание разногласий

Чтобы легче было устроить свадьбу так, как хочется молодоженам, можно позаботиться о своей независимости от семей. Например, устраивать праздник на свои деньги, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Чудова.

«Если для пары принципиально то, как должна пройти их свадьба, следует учитывать свои вкусы и воззрения в ключевых моментах. Можно найти менее значимые аспекты торжества, организацию которых доверить другим», — сказала Чудова.

Она отметила, что умение находить компромиссы очень помогает, но иногда следует и отстоять свои границы.

«Организация свадьбы — долгий и сложный процесс, но воспоминания об этом дне будут жить долго. Поэтому главное — сохранять позитивный настрой и хорошее настроение, даже если не все идет как запланировано», — порекомендовала психолог.