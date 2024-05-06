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В Тамбове задержали россиянина, который пытался подорвать здания судов

Сотрудники ФСБ задержали россиянина 1980 года рождения, который по указанию украинских спецслужб пытался подорвать здания двух судов в Тамбове, сообщает РИА Новости .

Мужчина заложил самодельные взрывные устройства в строймусор возле зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию спецслужб Украины.

Его заметили работники РЖД. Они вызвали охрану, которая задержала злоумышленника. Затем приехали сотрудники ФСБ.

Место ЧП осмотрели. Под строительным мусором нашли два самодельных взрывных устройства. Их обезвредили специалисты-взрывотехники.

При допросе задержанный рассказал, что после начала российский спецоперации часто посещал различные тематические ресурсы в Сети, в том числе и проукраинских террористических организаций. Летом прошлого года его завербовали украинские спецслужбы, чтобы мужчина совершил несколько диверсий и терактов в РФ. В начале марта ему дали задание совершить диверсионно-террористические акты в судах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту). Задержанного заключили под стражу.