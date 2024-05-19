Четыре украинских беспилотника уничтожили в Белгородской области

сегодня в 16:56

Система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и ликвидировала четыре беспилотника украинской армии в небе над Белгородской областью, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Инцидент произошел в воскресенье около 16:00 по Москве. Попытка киевских властей совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ пресечена.

Прошедшей ночью опасность атаки БПЛА объявили на территории Воронежской области. По словам главы региона Александра Гусева, дежурные силы ПВО находятся наготове.

С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны украинских сил.