На горящей нефтебазе на Кубани произошел взрыв, пострадали два человека

На горящей нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края произошел взрыв, в результате которого пострадали 2 человека, сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. квадратных метров.

Отмечается, что в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти.

В результате повреждения получили три единицы техники. Кроме того, пострадали двое пожарных. Они получили легкие ожоги и отравление продуктами горения. Жизни и здоровью спасателей ничего не угрожает, им оказывается медицинская помощь, уточнили в Оперштабе.

Огонь распространился еще на один резервуар. В настоящий момент пожарные тушат 2 резервуара. Также горят запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров.

В ликвидации пожара участвуют 456 человек и 181 единица техники.

Ранее в Краснодарском крае в результате падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. Пострадавших не было. К ликвидации последствий привлекали два пожарных поезда.