Для тушения пожара на нефтебазе на Кубани нарастили группировку

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае тушат более 400 человек

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки беспилотников ВСУ тушат уже более 400 человек, сообщили в региональном оперштабе.

«К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники», — сказано в сообщении структуры.

Там добавили, что огонь распространен на резервуар, запорную арматуру площадью 4 250 квадратных метров.

Пожар возник ночью 19 марта в результате падения обломков сбитого беспилотника ВСУ. Пострадавших не было. Предприятие временно остановило работу.

К ликвидации последствий привлекали два пожарных поезда.