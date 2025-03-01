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На Брестском шоссе в Новой Москве произошло ДТП

На Брестском шоссе в Роговском поселении произошло ДТП, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Отмечается, что на место происшествия прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Информации о пострадавших не поступало.

Движение в сторону области затруднено на 3,5 километра. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что страшное ДТП с участием нескольких легковых машин произошло на Онежской улице в Москве.