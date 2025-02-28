Две машины столкнулись лоб в лоб на Онежской улице в Москве
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Страшное ДТП с участием нескольких легковых машин произошло на Онежской улице в Москве, сообщает «МК: срочные новости».
По предварительным данным, две легковушки столкнулись лоб в лоб. После этого они задели еще одну машину.
В результате пострадали как минимум два человека. Их пришлось вытаскивать из машин.
За рулем Infiniti сидела девушка, она цела: отделалась испугом и легкими царапинами. Водитель Hyundai Solaris получил серьезные травмы.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Также медики оказывают помощь пострадавшим.
Ранее автобус задавил людей на остановке в Санкт-Петербурге. Погиб один человек.