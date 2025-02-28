Две машины столкнулись лоб в лоб на Онежской улице в Москве

Страшное ДТП с участием нескольких легковых машин произошло на Онежской улице в Москве, сообщает « МК: срочные новости ».

По предварительным данным, две легковушки столкнулись лоб в лоб. После этого они задели еще одну машину.

В результате пострадали как минимум два человека. Их пришлось вытаскивать из машин.

За рулем Infiniti сидела девушка, она цела: отделалась испугом и легкими царапинами. Водитель Hyundai Solaris получил серьезные травмы.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Также медики оказывают помощь пострадавшим.

Ранее автобус задавил людей на остановке в Санкт-Петербурге. Погиб один человек.