Автобус задавил людей на остановке: названа причина страшной аварии в Петербурге

Петербургский автобус мог въехать в людей на остановке из-за уснувшего водителя

Предварительно, ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, который въехал в остановку с людьми и убил минимум одного человека, могло случиться по вине уснувшего водителя. Сейчас правоохранители изучают эту версию, сообщает Mash .

Происшествие случилось на Ленинском проспекте. Судя по записям уличных видеокамер, водитель лазурного автобуса потерял управление, резко поехал вбок во время поворота и начал сбивать все на своем пути. Под удар попали несколько легковых автомобилей, остановка и ограждения.

В результате аварии погибла женщина-пешеход, ее личность устанавливается. Местные СМИ также сообщали о наличии нескольких пострадавших.

По факту аварии с петербургским автобусом возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. ДТП также изучают в прокуратуре Московского района.

Шоферу автобуса 55 лет. Он имеет 15-летний водительский стаж.