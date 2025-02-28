Автобус задавил людей на остановке: названа причина страшной аварии в Петербурге
Предварительно, ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге, который въехал в остановку с людьми и убил минимум одного человека, могло случиться по вине уснувшего водителя. Сейчас правоохранители изучают эту версию, сообщает Mash.
Происшествие случилось на Ленинском проспекте. Судя по записям уличных видеокамер, водитель лазурного автобуса потерял управление, резко поехал вбок во время поворота и начал сбивать все на своем пути. Под удар попали несколько легковых автомобилей, остановка и ограждения.
В результате аварии погибла женщина-пешеход, ее личность устанавливается. Местные СМИ также сообщали о наличии нескольких пострадавших.
По факту аварии с петербургским автобусом возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. ДТП также изучают в прокуратуре Московского района.
Шоферу автобуса 55 лет. Он имеет 15-летний водительский стаж.