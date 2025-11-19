сегодня в 23:59

На борту танкера у Стамбула погиб россиянин

На борту танкера Swanlake под флагом Панамы в Мраморном море недалеко от Стамбула погиб член экипажа с российским гражданством, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что он умер в результате отравления неизвестным веществом.

«По предварительным данным, в результате утечки из холодного резервуара погиб один член экипажа, еще двое под наблюдением врачей из-за отравления», — сообщили в пресс-службе губернатора провинции Стамбул.

Известно, что на борту судна находятся 13 членов экипажа, все они россияне.

Ранее в порту Туапсе обломки БПЛА повредили нефтеналивной танкер и припортовый терминал. Экипаж эвакуировали.

