На борту танкера у Стамбула погиб россиянин
На борту танкера Swanlake под флагом Панамы в Мраморном море недалеко от Стамбула погиб член экипажа с российским гражданством, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что он умер в результате отравления неизвестным веществом.
«По предварительным данным, в результате утечки из холодного резервуара погиб один член экипажа, еще двое под наблюдением врачей из-за отравления», — сообщили в пресс-службе губернатора провинции Стамбул.
Известно, что на борту судна находятся 13 членов экипажа, все они россияне.
Ранее в порту Туапсе обломки БПЛА повредили нефтеналивной танкер и припортовый терминал. Экипаж эвакуировали.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.