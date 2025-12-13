сегодня в 17:29

На борту разбившегося в Подмосковье самолета было 2 человека, есть пострадавший

Один из пилотов легкомоторного самолета пострадал при падении воздушного судна в трех километрах от аэродрома Новинки под Серпуховом, сообщает SHOT .

Внутри рухнувшего самолета было всего два человека — оба пилоты. Один из мужчин получил травмы, второй отделался испугом.

Предварительно известно, что самолет потерпел крушение сразу после взлета в процессе набора высоты.

Что стало причиной авиакатастрофы, устанавливают компетентные специалисты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.