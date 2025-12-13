На борту разбившегося в Подмосковье самолета было 2 человека, есть пострадавший
Фото - © Александр Тараканов / Фотобанк Лори
Один из пилотов легкомоторного самолета пострадал при падении воздушного судна в трех километрах от аэродрома Новинки под Серпуховом, сообщает SHOT.
Внутри рухнувшего самолета было всего два человека — оба пилоты. Один из мужчин получил травмы, второй отделался испугом.
Предварительно известно, что самолет потерпел крушение сразу после взлета в процессе набора высоты.
Что стало причиной авиакатастрофы, устанавливают компетентные специалисты.
