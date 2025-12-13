Легкомоторный самолет упал в Подмосковье

Осведомленный источник сообщил, что 13 декабря в Подмосковье в районе аэродрома Новинки разбился, предположительно, легкомоторный самолет, сообщает РЕН ТВ .

На момент публикации заметки известно, что информацию об авиакатастрофе в Московской области проверяют компетентные органы.

На данный момент не сообщается, какой компании принадлежал самолет, а также сколько человек было на его борту.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области потерпел крушение военный самолет Ан-22, который в день происшествия совершал облет после ремонта.

