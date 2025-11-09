сегодня в 08:59

На БКЛ увеличены интервалы движения из-за человека на пути

Утром 9 ноября на Большой кольцевой линии столичного метро человек упал на пути, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

Из-за происшествия на БКЛ временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке.

Как именно человек оказался на пути, не уточняется. О его состоянии ничего неизвестно.

7 ноября человек упал на пути на «красной» линии московского метро. Специалисты также увеличивали интервалы курсирования поездов.

