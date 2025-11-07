Человек упал на пути на «Красной» линии московского метро
Фото - © Медиасток.рф
Днем 7 ноября на юго-западном участке Сокольнической линии (1) московского метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях, сообщает столичный Дептранс.
Предварительно известно, что посторонний человека оказался на путях «красной» линии московского метро. Из-за этого специалисты вынужденно увеличили интервалы курсирования поездов.
При каких обстоятельствах человек оказался на путях, а также в каком он состоянии, не уточняется.
Обстоятельства случившегося выясняются компетентными специалистами.
