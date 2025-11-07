сегодня в 15:14

Человек упал на пути на «Красной» линии московского метро

Днем 7 ноября на юго-западном участке Сокольнической линии (1) московского метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях, сообщает столичный Дептранс .

Предварительно известно, что посторонний человека оказался на путях «красной» линии московского метро. Из-за этого специалисты вынужденно увеличили интервалы курсирования поездов.

При каких обстоятельствах человек оказался на путях, а также в каком он состоянии, не уточняется.

Обстоятельства случившегося выясняются компетентными специалистами.

