На 5 суток арестовали зацепершу, катавшуюся на вагоне метро в Москве

18-летнюю жительницу Москвы арестовали на 5 суток за то, что она зацепилась за вагон метро и проехала на нем до следующей станции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

На станции метро «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии москвичка зацепилась за хвостовую часть электропоезда. Таким способом она проехала через тоннель до станции «Окружная».

Правоохранители сразу же задержали девушку и доставили ее в отдел. В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1. КоАП РФ.

Суд назначил зацеперше наказание в виде административного ареста на 5 суток.

Выяснилось, что девушка в прошлом уже привлекалась за такое же правонарушение. В 2023 году она проехалась, зацепившись за вагон метро, от станции «Чкаловская» до станции «Сретенский бульвар».

Ранее подросток зацепился за электричку и повис на ней в Москве. Он погиб от удара током.