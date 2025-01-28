Висевший на электричке подросток погиб от удара током в Москве

Подросток-зацепер погиб на ж/д станции Красный Балтиец в Москве

В Москве подросток-зацепер 2010 года рождения погиб от удара током, находясь на внешней части электропоезда, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла вечером 27 января на станции Красный Балтиец Рижского направления МЦД. По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователь осмотрел место происшествия. Для установления всех деталей будут проведены экспертизы и весь комплекс следственных действий.

Чтобы не получить удар током, нужно держаться подальше от находящихся под напряжением проводов или частей контактной сети. Запрещено подниматься на крыши вагонов и локомотивов, трогать электрооборудование составов.