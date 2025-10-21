«Мы в г****»: жилой дом в Чите затопило фекалиями

Подвал дома в Чите затопила канализация, но УК не реагирует на ЧП

Подвал дома № 1 по улице Локомотивной в Чите оказался затоплен фекалиями. Жильцы жалуются, что обращения в «Водоканал» и управляющую компанию не дает результата, сообщает CHITA.RU .

По словам жильцов, специалисты приезжали на место коммунальной аварии всего один раз. Они откачали воду с одного колодца, но проблему это не решило. Люди предполагают, что где-то образовался засор.

«В ЖКИ рассматривают заявление 30 дней, за это время мы утонем в фекалиях», — жалуются жильцы.

В УК «Монолит» подтвердили наличие проблемы и отметили, что она началась со стороны «Водоканала», так как колодцы были затоплены за пределами дома. В компании рассказали, что все заявки на ремонт были поданы, однако «Водоканал» так и не ответил.

Сейчас в УК ждут письменный ответ. После него специалисты также выполнят работы, которые от них требуются по устранению затопления в подвале дома.

Ранее жители Новороссийска пожаловались на запах фекалий из-за сливов канализации. Проблема появилась еще 7 лет назад.

