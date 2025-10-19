Из-за сливов канализации в районе Новороссийска 7 лет стоит фекальная вонь

сегодня в 19:28

Жители нескольких домов в Приморском районе Новороссийска в Краснодарском крае пожаловались на неприятный аромат фекалий из-за сливов канализации. Проблема появилась 7 лет назад, сообщает « Осторожно, новости ».

В одном из жилых комплексов в Приморском районе периодически сливают канализацию на улицу. На фоне этого живущие неподалеку люди вынуждены дышать отходами.

«Запах ужасный, данная жидкость попадает в реку Цемес и впитывается в землю, загрязняя скважины местных жителей. Так как центрального водоснабжения в частном секторе нет», — поделилась местная жительница.

Живущие в соседних домах новороссийцы не хотят использовать собственную воду — от нее пахнет канализацией. Рядом с ЖК из-за отходов размывает проезжую часть.

На видео запечатлено, как жидкость коричневого цвета течет по дороге. На другой записи показано, как вода плотной струей бежит на проезжую часть.

