«Мы не герои»: детей из Дагестана наградят за помощь спецназу при терактах

В Дагестане двух братьев 8 и 10 лет представят к награде за то, что они подносили бойцам спецназа воду во время терактов 23 июня. Сами малолетние храбрецы считают, что не совершали никакого геройства — по мнению ребят, так поступил бы каждый, сообщает Life.ru .

Когда на Махачкалу напали террористы, двоюродные братья Абдулбасир и Магомедшапи играли около дома. Загремела пальба, после чего мальчиков отвели домой и сказали никуда не выходить.

Тем не менее ребятам удалось уговорить родителей отправиться к месту стрельбы на помощь бойцам спецподразделения, противостоявшим террористам. Позже в Сети появилось видео, как двое братьев идут к военным с ящиками бутилированной воды.

«Мы давали им (бойцам спецназа — ред.) воду, и потом они с нами шутили и смеялись и нам уже не было страшно. Я не считаю этот поступок героическим, потому что этот поступок мог бы сделать каждый. <…> У этих солдат дома тоже есть дети», — говорит мальчик на видео.

Представители движения «Народный фронт» вручили юным дагестанцам подарки за их храбрость. Героизм Абдулбасира и Магомедшапи также отметил глава Дагестана Сергей Меликов.

Атака террористов началась 23 июня в 18:00 по Москве, сначала они подожгли синагогу на улице Ермошкина, где оставили послания на входных дверях, затем поехали к православной церкви — там прихожане собрались на Троицу. По пути к храму полицейские стали преследовать террористов, началась перестрелка. Параллельно с этим сообщники религиозных фанатиков открыли огонь у храма. В результате теракта погибло более 20 человек.