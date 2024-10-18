МВД заинтересовалось видео с лезгинкой на дороге в Мытищах
Полиция проводит проверку по факту инцидента, который произошел 17 октября на эстакаде на Олимпийском проспекте. Приезжие устроили неадекватные пляски прямо на дороге в Мытищах, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Видео с лезгинкой на дороге появилось в Сети. Находясь в пробке, мужчины вышли из автомобиля и начали отплясывать, мешая нормальному движению транспорта. Еще один мужчина снимал происходящее на камеру.
В Сети предположили, что танцоры употребляли запрещенные вещества, так как поведение мужчин было не совсем адекватным.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. После проверки правоохранители дадут оценку инциденту с точки зрения закона.
Ранее сотрудники Воскресенского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали местного жителя, который намеренно испортил чужое транспортное средство.