Росгвардейцы Подмосковья задержали подозреваемого в порче чужого авто

Днем стражам порядка поступило сообщение о противоправных действиях на охраняемом объекте расположенном по улице Куйбышева.

К прибывшим по указанному адресу росгвардейцам обратился охранник парковки, который пояснил, что неизвестный гражданин проник на территорию охраняемой автомобильной стоянки и разрисовал баллончиком с краской одну из иномарок.

Росгвардейцы задержали злоумышленника и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Причину своего поведения задержанный пояснить не смог.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.